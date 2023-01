Ultime Notizie – Emiliano | ‘A Fedriga propongo collegamento tra agenzie investimento’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ”Faccio una proposta al presidente della Conferenza delle Regioni Massimilianoovvero di dare vita a unatra tutte le nostredi investimento per dare maggiore peso a ciascuna delle nostre chance, per avere una capacità di interlocuzione internazionale, già ottima, e costituire un expertise, che vada a caccia degli investimenti e li vada a strappare ad altri paesi. Perché purtroppo questo lo Stato centrale non è in condizione di farlo, né una cosa del genere può essere realizzata in tempi brevi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Micheleintervenendo all’evento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, dedicato all’attrazione degli investimenti esteri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...