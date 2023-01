Ultime Notizie – Brasile | italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il corpodi unresidente a Embu das Artes, nello stato brasiliano di San, è stato rinvenuto in un’a una trentina di chilometri dalla città. Secondo quanto apprende l’Adnkronos si tratterebbe di Antonio Maiorano, commerciante. Gli inquirenti stanno procedendo all’esame del Dna per identificare il cadavere e accertare il movente dell’omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione