Ughetto Forno | il film sul partigiano bambino allo Spazio Scena

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una pagina della liberazione di Roma che vede protagonista un ragazzino coraggioso, morto nel giorno in cui la città festeggiava la sua salvezza. A raccontare la storia di Ugo, il, morto sabotando un ponte per impedireo quanto meno rallentare la ritirata dei tedeschi dalla città in cui erano arrivati da poche ore gli americani, è ora un, “– Il”, che sarà presentato in una proiezione speciale, questa sera alle 19, in via degli Orti di Alibert, a Trastevere in occasione della ricorrenda della Giornata della Memoria. Un’opportunità per ascoltare una storia che va tramandata, sopratutto alle nuove generazioni, e che in questo ...