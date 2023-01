Ue | l' ex M5S Daniela Rondinelli entra nel Pd Entro nel gruppo socialista Esclusiva Affaritaliani

Quella persona èRondinelli, deputata europea, capolista nel Centro Italia nel 2019 dele da poche ore entrata nel gruppo dei Socialisti e Democratici europei. Un percorso non esattamente ...Mentre il laicoe Unicost, la corrente moderata, assicuravano di aver votato sempre l'allievo ... l'ipotesi dell'outsider FdiBianchini, civilista vicina al sottosegretario Alfredo ...

Ue, Rondinelli (ex M5S): Entro nel gruppo socialista. Esclusiva Affari Affaritaliani.it

Sciopero benzinai, Torto (M5S): "Meloni è l'unica colpevole" LA NOTIZIA

Daniela Cola coordinatore della Protezione Civile il Resto del Carlino

Roseto. Arriva l'On. Daniela Torto(M5S): capogruppo Commissione ... Wallnews24

M5s ha scelto: Verni si ricandida con Cattelan, Finotti e Battaglia La Provincia Pavese

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ..."La sinistra europea ha visione e idee per un futuro diverso. Le primarie del Pd sono un'occasione unica per cambiare il Paese" ...