Ue | Daniela Rondinelli lascia il M5S per il Pd Entro nel gruppo socialista Esclusiva Affaritaliani

In questa occasione sono risultati eletti i Consiglieri Luca Baciarello, Massimiliano Fancello, Stefano Fontanella, Diego Forti , Marco, Roberto Riommi eSpaccini. Il nuovo ...... Alessandro Colucci (Coordinatore regionale Noi con l'Italia),Santanchè (Portavoce ...Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati) intervistato da Giancarla(...

Ue, Rondinelli lascia i 5S per il Pd: Entro nel gruppo socialista. Esclusiva Affaritaliani.it

Chi ha pagato la campagna elettorale (flop) di Luigi Di Maio TPI

M5S: le eurodeputate Chiara Gemma e Daniela Rondinelli scelgono ... EuNews

Le eurodeputate Gemma e Rondinelli seguono Di Maio, parte la scissione anche in Europa Domani

Terni, Roberto Riommi nuovo presidente del Collegio geometri umbriaON

"La sinistra europea ha visione e idee per un futuro diverso. Le primarie del Pd sono un'occasione unica per cambiare il Paese" ..."La sinistra europea ha visione e idee per un futuro diverso. Le primarie del Pd sono un'occasione unica per cambiare il Paese" ...