Ucraina | Zelensky “Solo le armi neutralizzano i terroristi russi”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) KIEV () (ITALPRESS) – “le”. A dirlo in un videomessaggio è il presidente ucraino Volodymyr. “Oggi – sottolinea – abbiamo resistito a un altro massiccio attacco missilistico da parte dei. Un colpo che conferma in pieno tutto ciò di cui abbiamo parlato con i nostri partner. Questa aggressione russa può e deve essere fermataconadeguate. Lo Stato terrorista non capirà nient'altro.sul campo di battaglia. Un'arma che protegge il nostro cielo. Nuove sanzioni contro laa. Dobbiamo lavorare ancora più attivamente per creare un tribunale sul crimine di aggressione russa contro l'. ...