Ucraina | tank Leopard da Germania | quando arriveranno

La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all'"alla fine di marzo, inizio aprile": lo ha reso noto il governo. .Continua la battaglia sul campo, l'esercito ucraino ammette che la città di Soledar è in mano russa. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz conferma l'invio di 14Leopard all'e dà il via libera agli alleati per mandare i loro. Per l'invio serviranno tre mesi. Gli Usa manderanno 31 Abrams che devono essere costruiti e servirà più tempo. Per il ...

L'addestramento della forze di Kiev sui carri armati Abrams 'iniziera' presto'. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca precisando che sono tank ...Nel mezzo, un’importante consultazione tra Biden, Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak e la premier Giorgia Meloni. In serata è arrivato poi ...