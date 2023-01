Ucraina | tank da Usa e Germania Zelensky | Ora colpire il tiranno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) - Subito iperil. Volodymyr, presidente dell', archivia la giornata ricca di “ottime notizie”. Stati Uniti ehanno annunciato l'invio di carri armati Abrams e Leopard 2 : Kiev nel giro di alcune settimane avrà a disposizione nuove armi nella guerra contro la Russia e potrà prepararsi alla primavera, quando – secondo gli scenari che si delineano – il conflitto entrerà in una nuova fase cruciale., nel consueto messaggio su Telegram, esulta per la creazione di una “coalizione di carri armati”. Oltre ae Usa, infatti, altri paesi invieranno: si tratta delle nazioni che hanno acquistato i Leopard di fabbricazione tedesca e che hanno ricevuto da Berlino il via ...