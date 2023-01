Ucraina | Salvini | “Zelensky e Putin prima o poi devono parlarsi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo sempre sostenuto la difesa dell’aggredita, è quello che stiamo continuando a fare in Europa e in Italia, né più né meno. Poi penso chesi apre un tavolo di pace meglio è, e cheo poi si debbano parlare. Giorgia Meloni per la pace sta facendo il massimo, anche restituendo centralità dell’Italia sullo scenario Mediterraneo, in particolare sul piano energetico”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo(Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.