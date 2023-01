Ucraina-Russia | Cremlino | “Occidente coinvolto direttamente nel conflitto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo l'annuncio sull'invio dei carri armati Leopard 2 e Abrams all', lapercepisce "un coinvolgimento diretto" dell'nel. Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, secondo cui questo coinvolgimento "sta crescendo". "Ci sono dichiarazioni continue che arrivano dalle capitali europee e da Washington secondo cui l'invio di vari sistemi d'arma, compresi i carri armati, innon significa in alcun modo il coinvolgimento di questi Paesi o della Nato nelle ostilità in corso in. Siamo categoricamente in disaccordo con questo", ha detto Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.