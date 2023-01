Ucraina | perché non si chiede un parere ai cittadini sull’invio delle armi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’orologio dell’apocalisse segna 90 secondi alla mezzanotte. Mentre il bollettino degli scienziati atomici, pubblicato per la prima volta in inglese, russo e ucraino, avverte che l’olocausto nucleare non è mai stato così vicino allo zenit. I politici europei fanno a gara a chi manda piùletali possibili al governo ucraino. La promessa rivolta aiattoniti è sempre la stessa. Piùarrivano a Volodymyr Zelensky e più veloce sarà la fine del conflitto. Più passano i mesi più, in verità, la capacità di previsioneélite appare per quello che è: nulla. Oppure una grande ed epocale presa in giro. Il 5 marzo scorso Enrico Letta, il leader della coalizione nazionale dei guerrafondai italioti, sentenziava: le sanzioni sono le più dure mai comminate e in qualche giorno porteranno al collasso l’economia ...