Ucraina | dopo i carri armati toccherà ai caccia?

(Di giovedì 26 gennaio 2023)i trenta Abrams inviati dagli Stati Uniti e gli ottanta Leopard tedeschi — inviati da varie nazioni europee — i pianificatori militari di Kiev stanno rivolgendo la loro attenzione a quello che considerano il più logico passo successivo nello sforzo con chi gli alleati stanno aiutando a respingere l’invasione russa: la spedizione di moderni jet da combattimento. Se l’invio deiè stato decisoun processo anche conflittuale tra le varie posizioni all’interno della Nato, il dibatto sugli assetti aerei è destinato a diventare ancora più complicato. Sia per le difficoltà logistiche che la fornitura rappresenta, sia per il suo valore politico. Ma non è detto che non finisca positivamente. Per ora viene considerato una linea rossa, secondo le informazioni diffuse da ambienti diplomatici. Tuttavia vale la ...

Undici persone sono rimaste uccise nell'attacco russo di oggi. Così, durante una diretta televisiva, Oleksandr Khorunzhij, portavoce del Servizio nazionale per le emergenze. Altre undici persone, continua, sono rimaste ferite.

La discussione sull'invio di armi a Kiev potrebbe arricchirsi di un'evoluzione: si sta aprendo il dibattito sugli assetti aerei che l'Occidente dovrebbe fornire all'Ucraina per spingere le controffensive.