Ucraina | Conte | l' Ue non si sforza per una soluzione

(Di giovedì 26 gennaio 2023) "L'Ue non sta facendo abbastanza per cercare di indirizzare questo conflitto a una, per cercare di individuare una via d'uscita da questo conflitto. Robert Schuman, padre fondatore della ...

Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe, in un'intervista rilasciata ad Euractiv durante la sua visita a Bruxelles. "Dopo questi passaggi che abbiamo fatto, questi mattoni che abbiamo ...Lo afferma il deputato e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. 'Noi siamo vicini all', sin dal primo momento, come Movimento 5 stelle, abbiamo condannato l'aggressione della Russia ...

"L'Ue non sta facendo abbastanza per cercare di indirizzare questo conflitto a una soluzione, per cercare di individuare una via d'uscita da questo conflitto. (ANSA) ...L'ala bersaniana prova lo strappo anti-Kiev. Dem preoccupati: temono l'asse con Conte Il giorno dopo lo strappo anti-Ucraina di un pezzo del gruppo parlamentare (alcuni di Articolo 1, Laura Boldrini, ...