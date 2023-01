Ucraina | Conte | “L’Ue non si sforza per una soluzione”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) BRUXELLES – “non sta facendo abbastanza per cercare di indirizzare questo conflitto a una, per cercare di individuare una via d’uscita da questo conflitto. Robert Schuman, padre fondatore della casa comune europea, diceva che la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non a prezzo di sforzi creativi. Ecco, io non vedo sforzi creativi, non vedo coraggio in questa fase storica da parte dell’Unione. Vedo un’Unione europea che non riesce a tirare fuori una posizione comune e a costruire un percorso che sia in qualche modo alternativo rispetto all’unica strada che adesso stiamo attraversando e percorrendo, quella di un’escalation militare”. Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe, in un’intervista rilasciata ad Euractiv durante la sua visita a Bruxelles. “Dopo questi passaggi che abbiamo fatto, questi ...