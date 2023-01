(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un’l’ingentedell’. In una lettera all’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente della Csa Documents ha sottolineato “lo straordinario sforzo del direttore generale degli archivi di Stato ucraini Anatolii Khromov” e ha messo a disposizione dell’la capacità di digitalizzaremanoscritti, documenti storici e atti del governo diche rischiano di andare per sempre distrutti dalla guerra. Nella lettera indirizzata a S. E. Yaroslav Melink, il presidente di Csa, Gian Marco Di Domenico, scrive che l’sarebbe onorata “di offrire ...

Un'italiana è pronta a salvare gratuitamente l'ingente patrimonio archivistico dell'. In una lettera all'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente della Csa Documents ...Inoltre, gli utenti non affiliati possono elogiare il Reggimento Azov, a patto che rispettino gli standard comunitari dell'. "La guerra inha comportato un cambiamento delle ...

Ucraina, azienda italiana pronta a salvare gratuitamente patrimonio archivistico di Kiev Adnkronos

Ucraina, arrivano i rinforzi. Da Europa e Usa 111 tra Leopard e Abrams - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'Occidente fa la “colletta” per dare carri armati all'Ucraina mentre i ... Analisi Difesa

Ucraina ultime notizie. Da Usa 31 tank a Kiev, ma ci vorranno mesi. Biden: non è offensiva contro ... Il Sole 24 ORE

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria RaiNews

I tank tedeschi e statunitensi arriveranno a Kiev tra qualche mese e in numero molto inferiore alle richieste di Zelensky. L'industria bellica russa è più efficiente e meno isolata del previsto. Lo st ...(Adnkronos) – Un’azienda italiana è pronta a salvare gratuitamente l’ingente patrimonio archivistico dell’Ucraina. In una lettera all’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente ...