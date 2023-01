Ucraina | azienda italiana pronta a salvare gratuitamente ingente patrimonio archivi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un’l’stico dell’. In una lettera all’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente della Csa Documents ha sottolineato “lo straordinario sforzo del direttore generale deglidi Stato ucraini Anatolii Khromov” e ha messo a disposizione la capacità di digitalizzareatti, manoscritti e documenti storici del governo di Kiev. Nella lettera indirizzata a S. E. Yaroslav Melink, il presidente di Csa, Gian Marco Di Domenico, scrive che l’sarebbe onorata “di offrirele nostre competenze” sottolineando che “da sempre” ...

Inoltre, gli utenti non affiliati possono elogiare il Reggimento Azov, a patto che rispettino gli standard comunitari dell'. "La guerra inha comportato un cambiamento delle ...Commentando i dati, il Ceo della società, Christian Klein , ha fatto notare come l'abbia ... dalla crisi energetica e dalla guerra russo -: ' Le tecnologie Sap si trovano al centro dei ...

Una azienda italiana salverà il patrimonio archivistico ucraino Linkiesta.it

Ucraina, arrivano i rinforzi. Da Europa e Usa 111 tra Leopard e Abrams - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'Occidente fa la “colletta” per dare carri armati all'Ucraina mentre i ... Analisi Difesa

Ucraina. La pace che nessuno vuole: in arrivo i Leopard 2 Notizie Geopolitiche

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria RaiNews

(Adnkronos) - Un'azienda italiana è pronta a salvare gratuitamente l'ingente patrimonio archivistico dell'Ucraina. In una lettera all'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente ...Gli Stati Uniti hanno presentato alla Cina una serie di prove che mostrerebbero come alcune aziende statali cinesi abbiano offerto assistenza materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Ora W ...