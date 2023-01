Ucraina | attacco russo in corso | lanciati “più di 30 missili”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Inè inunstico. Scattato l’allarme antiaereo in gran parte del paese, inclusa la capitale. Intanto l’esercito di Kiev ha già abbattuto i primie il governatore di Odessa, Mosca, prepara unmassiccio. Sono in arrivo aiuti per l’da Stati Uniti, Germania e Italia.stico: “più di 30” contro l’La Russia ha lanciato oggi “più di 30” contro l’, assicura il governo di Kiev mentre scatta l’allarme antiaereo in gran parte del paese, inclusa la capitale. È innel territorio ucraino un nuovo, violento, ...