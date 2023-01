Ucraina | allarme antiaereo a Kiev e in gran parte del Paese Zelensky chiede jet e missili

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Oggi è un giorno di notizie estremamente buone per l’”. L’accordo sull’invio di carri armati inè stato accolto da Volodimircome un “importante passo sulla strada della vittoria”. “Oggi il mondo libero è unito come mai prima d’ora per un obiettivo comune: la liberazione dell’. Stiamo andando avanti”, ha detto il presidente ucraino in un tweet dopo l’annuncio dell’invio indi 31 carri armati americani Abrams e di 14 Leopard tedeschi. “C’è una coalizione di carri armati. C’è la decisione di avviare la fornitura di carri armati per la nostra difesa: carri armati moderni”, ha poi affermato nel suo discorso alla nazione, parlando di “notizie estremamente buone per l’”. “Ringrazio tutti i nostri alleati per la loro disponibilità a fornirci ...