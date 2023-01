Ucraina | allarme aereo in gran parte del paese Esplosioni nella regione della capitale Kiev | “Russia prepara seconda mobilitazione in Crimea”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 24 droni kamikaze Shahed lanciati dallasu tutto il territorio nazionale: lo ha reso noto su Facebook il Comando aeronautico delle forze armate di, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo i filorussi otto missili sono stati lanciati dalle truppe ucraine contro le città di Kreminna e Rubizne, nel Lugansk L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nella capitale ai cittadini è stato chiesto di dirigersi verso i rifugiantiaereo questa mattina a Kiev e in gran parte dell'. Nella capitale ai cittadini è stato chiesto di dirigersi verso i rifugi, come ha confermato il consigliere del Presidente, Anton ...7.55in gran parte del Paeseantiaereo stamane in gran parte dell',compresa la capitale Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent. E secondo il governatore della regione Odessa, ...

Allarme antiaereo in gran parte dell'Ucraina, compresa Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent. Il governatore dell'Oblast di Odessa, Maksym Marchenko, ha riferito il 26 gennaio che la Russia si prepara ...