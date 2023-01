Ucraina | 15 missili su Kiev | tutti abbattuti | L' Occidente manda i tank | Zelensky chiede caccia e missili a lungo raggio

...sferra un nuovo attacco missilistico contro l'anche in direzione di Vinnytsia e della regione di Kiev. Il governo ucraino sostiene che in poche ore la Russia abbia lanciato più di 30...AGI - Attacco russo in corso in: l'allarme aereo è risuonato in tutto il Paese esono stati lanciati 'in direzione delle regioni di Vinnytsia e Kiev', hanno riferito le forze armate, esortando a restare nei rifugi. ...

Ucraina, dopo l'ok ai carri armati l'appello di Zelensky agli alleati: «Ora servono caccia e missili a lungo raggio» - Il video Open

Decreto armi: dallo scudo Samp-T ai missili Aspide, cosa invierà l’Italia all’Ucraina Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, gli Usa vogliono l’invio di missili Hawk da Israele Il Tempo

I tank Leopard e Abrams verso Kiev, e Mosca testa un nuovo missile supersonico AGI - Agenzia Italia

Reazione russa alla decisione degli USA di consegnare carri armati all'Ucraina. Lanciati oltre 30 missili. Le ultime.Amaro risveglio per l’ Ucraina, nella morsa – da stamattina – di un allarme antiaereo e di un attacco missilistico. L’allerta rossa interessa gran parte del Paese, inclusa la capitale Kiev . «La Russi ...