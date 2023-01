TV nuova e Canone RAI | se hai un parente con la 104 doppia convenienza

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Con la legge 104 ci sono tanti aiuti e agevolazioni per chi si è in difficoltà. Infatti la legge 104 prevede proprio tutta una galassia di agevolazioni per chi sia diversamente abile ma anche per tutti i familiari che si prendano cura di questo soggetto. Ma anche se si parla sempre degli aiuti sull’auto, un aiuto particolarmente importante è anche quello sull’acquisto della tv ma anche sulRAI. Legge 104 TV (I Love Trading)La legge 104 è nota come legge sulla disabilità e come vi abbiamo spesso sottolineato a nostro giudizio è un vero e proprio baluardo di civiltà. Infatti in un paese che concede poco dal punto di vista degli aiuti sociali, la legge 104 invece effettivamente offre tutta una serie di aiuti. Questa legge è focalizzata su tutti quei soggetti che abbiano una minorazione fisica oppure psichica. Tanti aiuti con la 104 Non ha importanza se questa ...