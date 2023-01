Turismo | online protagonista delle vacanze all' aria aperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - La ripresa dei viaggi, e in particolare delopen air in Italia, ha come principale 'alleato' il mondo dell': il 53% degli utenti, infatti, ha usato solo questo canale nella ricerca di informazioni e per lasciarsi ispirare nelle proprie scelte di viaggio, mentre solo il 7% ha usato il canale offline e il 31% invece ha usato entrambi. Il dato emerge da un'indagine svolta dall'Osservatorio Innovazione Digitale neldel Politecnico di Milano supportato dal Club del Sole, leader in Italiaoutdoor al mare con 20 villaggi per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative. In merito alopen air, focus primario per il Gruppo, sul totale del campione di intervistati, il 21% degli utenti ha dichiarato di usare i social network ...