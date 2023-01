TS – dal consiglio della mamma al sogno nel cassetto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 15:00:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: BERGAMO – È stato il primo rinforzo del mercato estivo dell’Atalanta, erano i giorni in cui si parlava di nuovi attaccanti e con de Roon e Koopmeiners in rosa, il suo ingaggio sembrava potesse concretizzarsi un po’ più avanti. Arrivato dalla Salernitana con una valutazione di circa 25 milioni di euro dopo appena sei mesi in Italia (bravo Sabatini a scovarlo in Sudamerica e acquistarlo per 6,5 milioni), il centrocampista brasiliano Ederson si sta pian piano ritagliando uno spazio sempre più importante a Bergamo. Lo abbiamo incontrato a Zingonia, ci ha accolto con tanti sorrisi, la voglia di raccontare un po’ chi è e la semplicità di chi ha avverato il suo. Lo stesso che, aEdilene, confessò quando aveva appena sei anni. Ederson, partiamo dalle radici: se le diciamo ...