Trump riammesso su social dopo 2 anni. 'Divieto inammissibile'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) - 'Il pubblico deve essere in grado di ascoltare quello che i politici hanno da dire' spiega il colosso deimedia, 'Meta'. Il'è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un ...

Il divieto 'è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica' il commento didopo ...Altri problemi potrebbero poi arrivare in quel di Giugno, quando, da qualche temposu Twitter , potrà tornarvi effettivamente in quando scadrà il contratto che lo lega in esclusiva ...

Donald Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram - Ultima Ora Agenzia ANSA

Donald Trump riammesso su Facebook e Instagram dopo la sospensione di 2 anni: “Non vogliamo intralciare… Il Fatto Quotidiano

Usa, Meta: Trump riammesso su Facebook e Instagram. Il tycoon: “La sospensione del presidente in carica dai s… La Stampa

Meta, Trump riammesso dopo due anni su Facebook e Instagram Il Sole 24 ORE

Trump riammesso su Facebook e Instagram. L’ex presidente tuona: “Mai più” Il Primato Nazionale

Donald Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram nelle prossime settimane. Ad annunciarlo Meta in una nota, nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account dell’ex presidente dop ...Stop alla sospensione degli account: Trump riammesso su Facebook e Instagram. La notizia completa nell’articolo!