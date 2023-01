Trump riammesso su Facebook e Instagram dopo 2 anni di stop L’ex presidente canta vittoria

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023)saràsunelle prossime settimane. Lo annuncia Meta in una nota, nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account delUsa.duedi esclusione. Precisando che, se dovesse violare ancora una volta le politiche sui contenuti, i suoi account sarebbero soggetti a un’ulteriore sospensione da un mese a due. “A seconda della gravità della violazione”.sunelle prossime settimane “Come regola generale non vogliamo intralciare il dibattito aperto, pubblico e democratico sulle piattaforme di Meta. Specialmente nel contesto delle elezioni in società democratiche ...