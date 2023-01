Del resto la storia - anzi la cronaca - ci dice che per quanto riguarda l' Ucrainaera interessato solo a fare pressioni su Zelensky perché fosse incastrato il figlio di Biden. Il che la dice ...Quello dell'ex presidente Donaldè un appello alla pace in un momento in cui nessunodi negoziati o di trattative. Contestando la decisione dell'Alleanza Atlantica e dell'amministrazione Biden di destinare i tank Leopard ...

Trump parla come Putin: “Prima i carri armati, poi le armi nucleari…” Globalist.it

L'"unico sopravvissuto a Trump", le memorie di Mike Pompeo AGI - Agenzia Italia

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Letto il testamento di Ivana Trump, ecco a chi va la sua eredità: neanche un dollaro all’ex marito… Il Fatto Quotidiano

Ron DeSantis, l’astro nascente dei repubblicani ha un solo nemico: Donald Trump L'Espresso

Donald Trump con un post sul suo social Truth critica la decisione di Joe Biden e degli altri alleati Nato di inviare carri armati all'Ucraina. Lui avrebbe dato l'Ucraina in pasto a Putin ...Quello dell'ex presidente Donald Trump è un appello alla pace in un momento in cui nessuno parla di negoziati o di trattative. Contestando la decisione dell'Alleanza Atlantica e dell'amministrazione B ...