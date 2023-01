Truffa del nipote | anziana raggirata da finti postini | la fuga in autostrada con denaro | oro e argenteria

(Di giovedì 26 gennaio 2023)del. L’ennesimo caso dinei confronti degli anziani. Purtroppo, una categoria di continuo vittima di reati di questa tipologia, perché considerati soggetti fragili e quindi facilmente manipolabili oltre che raggirabili dai furfanti. Il copione si ripete ancora una volta allo stesso modo, con il medesimo canovaccio messo in scena. I duetori, però, sono stati bloccati dagli agenti di Polizia mentre erano insull’dopo aver messo a segno il loro piano. Ecco come è andata. ‘Nonna, prendi il mio pacco?’: 75enneta e derubata a Ostia, ma le telecamere riprendono tutto Due giovani mettono in atto ladelNelle ultime ore, duetori di ...

Nelle ultime settimane si sta verificando una nuovacon al centro le gpu dei miner di criptovalute , ma non si tratta dell uso di bot per ...per esempio i moduli dram che sono poi il fulcro...... si sarebbe fatto carico di risolvere il problemaconiuge. A 'tradire' il truffatore questa ... emergeva che l'uomo aveva specifici precedenti di polizia per reati contro il patrimonio -ai ...

Cagliari, la truffa del pellet “fantasma”: individuati i responsabili - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Truffa del pellet a Cagliari, denunciate 2 persone Casteddu Online

Un’altra vittima della truffa del pellet: scattano due denunce LinkOristano

Truffa del copriletto, ruba 900 euro a un’anziana di 89 anni: denunciata 60enne bergamasca BergamoNews.it

Truffa del copriletto a Villasanta: anziana derubata di 900 euro IL GIORNO

Tra i segnalati ci sarebbe anche la moglie di un boss della ‘ndrangheta condannato in via definitiva. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito ...Ancora una truffa agli anziani scoperta dalla Polizia di Stato. Questa volta a farne le spese una signora residente in zona Ostia, la quale, dopo aver ricevuto una telefonata da una ...