(Di giovedì 26 gennaio 2023) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Unarevolver "Smith & Wesson"38 special, completa di 5 cartucce è stata rinvenuta, con matricola abrasa, neldi via CB 31 delMatteoa Campobello di Mazara (Trapani). I carabinieri del Ros hanno trovato anche un ulteriore involucro con ulteriori 20 cartucce dello stesso

Le precedenti analisi balistiche sull'ogivaaccanto al corpo del 24enne Lucietti avevano evidenziatocorrispondenza con il fucile di Gionta, un Winchester calibro 270. Tuttavia sono...Attila,in Romania la tomba del 'flagello di Dio'. L'archeologo: 'C'èspada di ferro e tanti oggetti in oro' La super star Ed inizia il toto nomi. Che sia Madonna, venuti all'Ariston un ...

Trovata una pistola calibro 38 nel covo del boss Messina Denaro Adnkronos

Cittadella Casale Monferrato, trovata una bomba da fucile del dopoguerra Telecity News 24

Dimenticare Davos: la via per un futuro più equo va trovata altrove Agenda Digitale

Urta e fugge Trovata la pirata della strada LA NAZIONE

Omicidio di Zwijndrecht, caccia al killer: trovata la terza auto - 31mag +31mag.nl

Che il mercato locale delle uova sia impazzito lo confermano tutti i dati ufficiali ma la polizia di frontiera statunitense ha avvertito che al ...Gli inglesi non vanno oltre i 28 tra parte fissa e variabile. Gli intermediari al lavoro per mettere d’accordo i club, il movimento potrebbe aprire due fronti in entrata ...