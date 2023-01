Un'allevatrice di cani è statasull'Appennino nella neve, a 5 km dall'abitato più vicino, Badia Tedalda. Il corpo era in un sentiero isolato. Secondo accertamenti incaricati dalla procura di Arezzo è stata stroncata ...Era piena di sangue, come l'hosul lettino dell'ospedale, quando dopo due ore di attesa ci hanno comunicato il decesso'. La donna accusa senza mezzi termini i medici del pronto soccorso 'Se ...

Trovata morta nella neve allevatrice di cani sull'Appennino - Ultima Ora Agenzia ANSA

Trovata morta nella neve allevatrice di cani sull'Appennino Alto Adige

Trovata morta nella neve allevatrice di cani sull'Appennino Gazzetta di Parma

Ceglie, donna trovata morta in un congelatore: celebrati i funerali dopo 2 mesi La Gazzetta del Mezzogiorno

Donna 75enne trovata morta nelle acque del Po a Suzzara Gazzetta di Parma

Un'allevatrice di cani è stata trovata morta sull'Appennino nella neve, a 5 km dall'abitato più vicino, Badia Tedalda (Arezzo). Il corpo era in un sentiero ...In provincia di Arezzo un'allevatrice di cani è stata trovata morta nella neve sull'Appennino, forse per il freddo. Il corpo di Cristiana Gugu, 50 anni, era in un sentiero isolato, a cinque chilometri ...