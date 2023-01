Trofeo Port d’Alcudia 2023 | Marijn van den Berg beffa Vernon e Girmay allo sprint

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Vincitore a sorpresa al, giunto all’ottava edizione. A sorridere è il ventitreennevan den, della EF Education-Easypost, che è il più lesto di tutti in unoreso insidioso dall’asfalto scivoloso. L’olandese ha battuto il britannico Ethan, della Soudal-Quick Step, ed il campione uscente Biniamdella Intermarché-Circus-Wanty. La fuga della mattina vede quattro corridori come protagonisti, si tratta di Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi), Julius Van Den(EF Education-Easypost), Alessandro Fancellu (Eolo-Kometa) e Colby Lange (Project-Echelon). Il quartetto raggiunge un vantaggio massimo di quattro minuti, con il gruppo che rimane sempre sull’attenti. Sul Coll de Sa Batalla, salita ...

