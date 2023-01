Trimestre record Tesla | balzo ricavi e utile | pronta a sfide

Tesla chiude il quartocon risultati. I ricavi sono saliti del 37% a 24,32 miliardi di dollari e l'utile netto è aumentato del 59% a 3,68 miliardi. "La squadra Tesla è abituata alle sfide, data la cultura ......32 miliardi di dollari, in aumento del 37%, battendo le stime degli analisti (24,16 miliardi), grazie aldi consegne, pari a 405.278 veicoli elettrici. L'utile netto dele' salito ...

Dopo il tonfo del 2022, il colosso delle auto elettriche si dice pronto ad affrontare nuove sfide. NEW YORK - Utile record per Tesla nel quarto trimestre. Dicendosi pronta ad affrontare le sfide ...Elon Musk è tornato a sorridere e stavolta non per finta. La sua compagnia di auto elettriche, Tesla, ha registrato guadagni da record e animato il mercato azionario al suono della campanella che ha… ...