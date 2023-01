Tre salvataggi Ong | sfida al Viminale | Geo Barents infrange il decreto Piantedosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Geoile la legge italiana: la nave Ong di Medici senza Frontiere ha comunicato di aver effettuato tre interventi consecutivi nel Mediterraneo, soccorrendo nel giro di poche ore 237 persone, tra cui 27 donne e 87 minori. Mentre si stava dirigendo verso il porto della Spezia, indicato dalle autorità italiane per lo sbarco dei 69 migranti salvati nei giorni scorsi, la nave ha portato in salvo altri 61 migranti in pericolo su un gommone in difficoltà in acque internazionali, al largo della Libia. La Geosi era imbattuta nel gommone mentre stava navigando verso un'altra imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm Phone e che ha raggiunto qualche ora dopo. Si trattava di un altro gommone sovraffollato in acque internazionali, con a bordo 107 persone, tra cui 5 donne e 36 minori. Tutti ...