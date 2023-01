Traumi sugli sci in aumento | ortopedici | “Sulla neve con poco allenamento dopo Covid”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità segnalavano, nel 2019, 30mila incidenti sulle piste da scii, di cui 1.500-1.700 che esitavano in un ricovero ospedaliero. Poi il 5-8% degli infortuni necessita di un intervento chirurgico, divisi tra il 55% uomini e 45% donne. La fascia d’età più coinvolta è quella che va dai 30 ai 40 anni. Stiamo osservando in questo periodo, arrivatola pandemia, di grande ripresa degli invernali undeidi persone che hanno ripreso a sciare senza una adeguata preparazione fisica, parliamo spesso didistorsivi. Come Siot cerchiamo di sottolineare come per prevenirescii è necessari un’adeguata preparazione muscolare e necessità di esercitare la sensibilità al gesto sportivo”. Lo spiega ...

