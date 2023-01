(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una disavventura che non dimenticheranno facilmente. La raccontano duedel, attraverso la pagina Facebook Ultras Calabria , e riguarda il viaggio di ritorno da. "Hanno scelto di...

Giornata di sciopero nazionale dei, treni e bus fermi quasi completamente, la metropolitana ha funzionato a. Traffico auto ancora più congestionato del solito, insomma. Ma non ha ......molto il peso degli ultimi due anni di distanziamento e di solitudine con le scuole ae ... con numerose frazioni e piccoli centri, non tutti ben collegati daipubblici e piuttosto ...

Trasporti a singhiozzo, dopo la trasferta a Modena... un'odissea. Il racconto di due tifosi del Cosenza Gazzetta del Sud

People Mover a singhiozzo e non solo: "Meteo peggiora, possibili sospensioni" BolognaToday

Sciopero mezzi pubblici a Londra, da febbraio si ricomincia Londra da Vivere

Direttissima, linea a singhiozzo per i lavori il Resto del Carlino

Scuolabus a singhiozzo nel terzo quartiere: "Genitori in protesta" MessinaToday

Nella Nba House gli eventi si susseguono dal pomeriggio: Arena Bercy tutta esaurita per il ritorno della Nba a Parigi ...Al via oggi in Francia lo sciopero nazionale contro la riforma pensionistica. Interessato anche il settore dei trasporti con disagi che si registrano su rotte ferrovie e metro, ma anche su tram, bus e ...