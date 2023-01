E' stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione, più della richiesta del pm che era di 4 anni, ilGang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, imputato con rito abbreviato, davanti al gup di Milano Anna Magelli, in un procedimento per una serie di rapine che ha coinvolto anche il ...... ha raccontato ancora Pisani, che ha anche sottolineato la buona condotta dele il suo ... Altre notizie su: Jordan Jeffrey

Trapper Baby Gang condannato a oltre 4 anni per rapina - Cronaca Agenzia ANSA

Il trapper di Bernareggio, Jordan Jeffrey Baby, tenta il suicidio in carcere MBNews

Faida tra trapper, chiesto il rinvio a giudizio per Baby Gang e Simba ... Il Fatto Quotidiano

Il trapper Baby Gang resta in carcere. Il gip: non è dipendente dalla cannabis, fuma per moda Corriere Milano

Faida tra trapper, la versione del manager Simba La Rue e Baby Gang: “Eravamo lì per i fatti nostri,… Il Fatto Quotidiano

Il musicista, arrestato e poi scarcerato per una sparatoria, era a processo insieme ai rapper Neima Ezza e Samy Free ...Era accusato di due episodi, uno alle Colonne di San Lorenzo (con Neima Ezza) per cui è stato assolto. La condanna invece è arrivata per la ...