Tragedia a Roma | si lancia dalla finestra di casa | morto 53enne

(Di giovedì 26 gennaio 2023), a Tor Bella Monaca: questa mattina intorno alle 11:00 un uomo ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita. E lo ha fattondosidella sua abitazione, da un palazzo di Largo Ferruccio Mengaroni. L’impatto con il suolo, purtroppo, gli è stato fatale e quel ‘volo’ da diversi metri di altezza non gli ha lasciato scampo: l’uomo èsul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare: il suo corpo era lì, sull’asfalto. E il suo cuore avevo smesso di battere. Acilia, sidal terzo piano e atterra tra i passanti: 51ennesul colpo Laa Largo Ferruccio Mengaroni () Dopo i ...