Traffico Roma del 26-01-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento ilè sempre intenso sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Flamini e Salaria dalla Bufalotta lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Anagnina code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e poi direzione stadio da via delle Valli alla Salaria ode che ritroviamo sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est al Raccordo Anulare ed ancora figlia è sulla via Aurelia raccordo è la circonvallazione Aurelia nelle due direzioni e poi sulla Cristoforo Colombo in uscita dadal raccordo a via di Malafede altri disagi dovuti ad incidenti code su Viale di Tor di Quinto altezza via delle Fornaci di Tor di Quinto su Viale delle botteghe Oscure ...