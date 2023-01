Traffico Roma del 26-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente sulla via Salaria code tra l’aeroporto dell’Urbe il raccordo anulare in uscita daaltro incidente sulla Cristoforo Colombo altezza Viale della Villa di Plinio verso Ostia sei stanco da ma persul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a Tor Cervara Verso il raccordo file sulla Tiburtina per lavori da via maglietti al Raccordo Anulare si sta in fila anche sulla tangenziale est da via della Camilluccia Corso di Francia verso la Salaria terminate le potature su via Nomentana tra viale Regina Margherita e Porta Pia i lavori riprenderanno la prossima settimana tra viale Regina Margherita & corso Trieste in corso invece gli interventi su Viale Trastevere chiuso in entrambe le direzioni tra Piazza Belli e via Morosini chiusa ...