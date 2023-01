Traffico Roma del 26-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati all’ascoltointenso è rallentato sul lungotevere tra Piazza Pia è il ponte Palatino Code in via della Camilluccia tra via Trionfale Piazza Walter Rossi via della Pineta Sacchetti 3 il gemelli è via Montiglio nelle due direzioni segnalato anche un incidente e incidente anche in largo dell’Amba Aradam altezza di via dei valerì possibili rallentamenti terminate le potature su via Nomentana tra viale Regina Margherita e Porta Pia i lavori riprenderanno la prossima settimana tra viale Regina Margherita & corso Trieste mentre sono in Corso gli interventi sul viale Trastevere chiuso in entrambe le direzioni per piazza belli e via Morosini chiusa anche la carreggiata del ponte Garibaldi in direzione di Trastevere i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da ...