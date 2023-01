Traffico Roma del 26-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto auto in coda per lavori sulla via Palombarese sulla Nomentana visto in zona Colleverde file sulla circonvallazione Gianicolense tra via Pietro cartoni e il viale dei Colli Portuensi In quest’ultima direzione attenzione a un incidente in via Giolitti terminate le potature su via Nomentana tra viale Regina Margherita e Porta Pia i lavori riprenderanno la prossima settimana mentre sono in corso degli interventi sul viale Trastevere chiuso in entrambe le direzioni tra Piazza Belli e via Morosini chiusa anche la carreggiata del ponte Garibaldi in direzione Trastevere dalle 11 inaugurazione dell’anno giudiziario presso La Suprema Corte di Cassazione in Piazza Cavour l’evento presieduto dal Presidente della Repubblica Mattarella attivi divieti di sosta non si escludono difficoltà per la circolazione dell’aria dettagli di queste di altre ...