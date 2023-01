Traffico Roma del 26-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla tangenziale auto in coda per incidente tra la 24 e via delle Valli verso la Salaria in direzione San Giovanni file tra via dei Campi Sportivi e la Nomentana raccordo troviamo coda in carreggiata esterna tra via di Tor Bella Monaca Il 24 è in interna tra Bufalotta e Prenestina è ancora tra Casilina e Ardeatina sul tratto Urbano della A24colonnato in direzione del raccordo da Torrenova diversi gli incidenti sulle strade della capitale in via Nomentana all’incrocio con viale Gorizia direzione Porta Pia in Viale dell’Oceano Atlantico altezza di via Cesare disagi in entrambe le direzioni sul Lungotevere dei pierleoni nei pressi di via del Foro olitorio e per un incidente che vede coinvolti i mezzi pesanti Ci sono code sulla Flaminia tra via dei Due Ponti viale di Tor di Quinto quest’ultima direzione ...