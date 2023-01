Traffico Roma del 26-01-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Prenestina e la Nomentana in questo tratto un incidente file perin interna tra Casilina e Ardeatina con sette code sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordo incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Torrenova altezza di via del Torraccio di Torrenova zona Torre Angela e poi in via Merulana all’incrocio con via Machiavelli in via Ugo Ojetti a talenti lavori urgenti di potatura nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Primoli via Gaspara Stampa attenzione alla segnaletica sul posto e infine annullata nella serata di ieri la seconda giornata di sciopero da parte dei benzinai i dettagli di queste e di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo ...