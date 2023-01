Traffico Roma del 26-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Prenestina e la Nomentana in questo tratto un incidente file perin interna tra Casilina e Ardeatina consuete code sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordo incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Torrenova altezza di via del Torraccio di Torrenova zona Torre Angela e poi in via Merulana all’incrocio con via Machiavelli in via Ugo Ojetti a talenti lavori urgenti di potatura nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Primoli via Gaspara Stampa attenzione alla segnaletica sul posto infine annullata nella serata di ieri la seconda giornata di sciopero da parte dei benzinai i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo ...