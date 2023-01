Traffico internazionale di stupefacenti | 43 misure cautelari

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) BRESCIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattinata, il Servizio Centrale d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza, stanno eseguendo sul territorio nazionale ed estero 43personali emesse simultaneamente dalle Autorità Giudiziarie italiana ed albanese in seguito alle indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito di una Squadra Investigativa Comune sottoscritta tra la Procura della Repubblica di Bergamo e l'Autorità giudiziaria albanese, per reprimere un estesodi cocaina, eroina, marijuana e hashish in ambito europeo. Contestualmente, sono in corso attività di perquisizione e sequestro anche al fine di sottoporre a sequestro preventivo beni e disponibilità finanziarie sino a concorrenza di 4.068.340,00 euro. Si tratta ...