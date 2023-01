Torre del Greco | si allontana dall’ospedale e scivola in un burrone | 36enne salvata dai Carabinieri

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Momenti di paura quelli vissuti questa mattina adel. Idella locale compagnia insieme agli uomini della forestale, sono intervenuti per salvare una donnata in undel, scappain undaiI fatti sono accaduti intorno alle ore 12 in 3^ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...Margherita di Trapani è stata ricordata la figura di Giangiacomo Ciaccio Montalto in occasione... 'Calvino - Amico' e 'Da Vinci -'. 'Grazie alle scuole per aver partecipato numerose alla ...I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia diGreco hanno denunciato un 50enne napoletano per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. - continua sotto - L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era alla guida ...

Torre del Greco, scappa dall’ospedale e cade in un burrone: salva dopo una notte al gelo Corriere del Mezzogiorno

Torre del Greco, inveisce contro i poliziotti e li minaccia: arrestato ilmattino.it

Torre del Greco, centro scommesse in auto con 25 telefonini Metropolisweb

Meteo Torre del Greco: oggi nubi sparse, Giovedì 26 pioggia debole iLMeteo.it

Sentina, i lavori alla torre del porto sono bloccati. Capriotti: “Fatti numerosi solleciti alla ditta” La Nuova Riviera

Una giovane paziente si è allontanata dall’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) ed è finita in un burrone di via Montedoro. Torre del Greco, ragazza si allontana da ospedale e finisce in un ...Necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e del personale del soccorso alpino TORRE DEL GRECO – Era caduta in un burrone dopo essere scappata dall’ospedale psichiatrico. Ma i carabi ...