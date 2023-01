Tornano libere moglie e figlia di Panzeri dopo accordo con ex eurodeputato

Qatargate:la moglie e la figlia di Panzeri Le due sezioni penali della Corte di Appello di Brescia hanno preso atto della nota dell'Ufficio Istruzione di Bruxelles, pervenuta ieri pomeriggio, che ...Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Erano agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e associazione a delinquere ed ...

Sono di nuovo libere (erano agli arresti domiciliari) Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia di Antonio Panzeri, ex deputato europeo arrestato a Bruxelles per corruzione.