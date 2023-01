Torino | Ricci | «Juric è diretto è onesto; se segno a Empoli non esulto»

(Di giovedì 26 gennaio 2023), Samuelesi racconta a DAZN: « Sono un ragazzo normale. Faccio cose come tanti ragazzi della mia età» Samueleè il protagonista di una lunga intervista a DAZN Talks. Dalla sua esperienza ale i prossimi impegni, dai modelli di riferimento fino alla vita privata, ecco le sue parole. ESPERIENZA AL TORO – «Il bilancio è molto positivo, mi sono trovato subito bene con tutti. L’allenamento di oggi è stato tosto, sicuramente il più duro rispetto agli altri della settimana. Penso chesia una bravissima persona. La cosa che mi piace di lui? È: quello che pensa lo dice. Ho un ottimo rapporto con lui, anche se è difficile da decifrare come persona. Ogni giorno il mister ci aiuta, dobbiamo migliorare e cercare di essere ...

, Samuelesi racconta a DAZN: " Sono un ragazzo normale. Faccio cose come tanti ragazzi della mia età" Samueleè il protagonista di una lunga intervista a DAZN Talks. Dalla sua ...

