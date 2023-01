Torino dice addio a ToBike

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La proroga di concessione del serviziogestito da Bicincittà, scadrà il 12 febbraio 2023 e dopo quella data non sarà rinnovata. Il Comune dirinuncia quindi al servizio di Bike Sharing. Giuseppe Iannò, del Gruppo Misto, speiga: “Bicincittà ha ricevuto praticamente il benservito, dopo che la società, come previsto dall’accordo di proroga ha investito economicamente con una cifra pari a 600mila, un impegno finalizzato al rilancio del serviziodi fatto mancante al momento del subentro nella concessione e per ristrutturare integralmente 100 stazioni”. “Oltre il danno la beffa, – prosegue Iannò – perchè dopo aver investito risorse economiche e aver subito atti di vandalismo che hanno compromesso tutto il lavoro di ammodernamento e funzionalità del servizio stesso con 697 biciclette rubate e vandalizzate e 200 ...