Toni Nadal commenta i problemi fisici di Djokovic | “Non dico stia fingendo | ma ci sta avere dei dubbi”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel corso di queste due settimane si è parlato molto dell’infortunio di Novakalla gamba sinistra. Serio nei primi giorni, poi pare migliorato man mano con il passare del tempo., zio e storico allenatore di Rafa, a El Pais hato così: “Per anni abbiamo visto gli infortuniun effetto immediato sulla salute di Rafa. Non riusciva a finire gli incontri a volte. Con Novak è diverso. Non sto dicendo chediinfortuni, ma è normaledei”. Sicuramente delle dichiarazioni che faranno scalpore. SportFace.

... oltre alle ripetute dichiarazioni sul disturbo di cui soffre a una coscia" ha esordito cosìper esprimere il proprio parere sul caso del serbo agli Australian Open, tramite delle ...Il ceco, che molti considerano un futuro top ten, dopo aver già battuto Cameron Norrie e Borna Coric, si è sbarazzato del nuovo pupillo dicol punteggio di 4 - 6 6 - 3 7 - 6 (2) 7 - 6 (3). ...

Toni Nadal e la polemica contro Novak Djokovic: "Non sta fingendo ... Tennis World Italia

Toni Nadal e Judy Murray si mandano i messaggini sui dolori di ... IlNapolista

Lo sfogo di Zio Toni dopo l'infortunio di Rafael Nadal: "Bisogna tutelare i tennisti" Tennis World Italia

Botta e risposta tra Djokovic e Nadal: scoppia la polemica in diretta Newsby

Sul 'Break Point' il colpo di Netflix riesce a metà laRegione

"So perfettamente che tiene banco una certa polemica riguardo alla contraddizione generata dalle ottime partite disputate da Novak Djokovic e dai suoi gesti in campo, oltre alle ripetute dichiarazioni ...Stessi autori di ‘Drive to Survive’, la docu-serie sul tennis sembra pensata per un nuovo pubblico. Senza i big, si mette in luce la nuova generazione ...