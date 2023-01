Tommy Paul | come nasce la prima semifinale Slam | le richieste di coach Stine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laresta un traguardo da ricordare. Anche se sai di avere di fronte Novak Djokovic e la missione, perciò, ti appare impossibile. E' lo scenario in cui si dibatte, ...

La prima semifinale Slam resta un traguardo da ricordare. Anche se sai di avere di fronte Novak Djokovic e la missione, perciò, ti appare impossibile. E' lo scenario in cui si dibatte, numero 35 del mondo ma proiettato verso l'ingresso in Top 20 dopo l'Australian Open. Lo statunitense è il secondo giocatore con la peggior classifica che Djokovic abbia incontrato in ......ha dominato il proprio quarto di finale concedendo solo le briciole a Andrey Rublev ottenendo così la qualificazione alla semifinale agli Australian Open dove affronterà il sorprendente. L'...

Djokovic-Paul pronostico, Australian Open: under 11.5 game di Tommy La Gazzetta dello Sport

Tennis: Open Australia, Djokovic in semifinale Agenzia ANSA

Pronostico Novak Djokovic - Tommy Paul con quote del match di australian open del 27-01-23 SuperNews

Djokovic è un rullo compressore: Rublev demolito, semifinale con Tommy Paul agli Australian Open Eurosport IT

Domani, invece, andranno in scena le semifinali maschili: prima toccherà al greco Stefanos Tsitsipas contro il russo Karen Khachanov, quindi il serbo Novak Djokovic sfiderà lo statunitense Tommy Paul.Novak Djokovic domani giocherà la semifinale dell'Australian Open contro lo statunitense Tommy Paul, un match in cui il 35enne serbo partirà chiaramente favorito, verso una finale annunciata col greco ...